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Новости. Общество
17:30, 09 Ноября 2019
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Как расселяют опасное жилье в Карелии и Швеции – мы просто сравнили

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Отношение и к комфорту, и к безопасности в Скандинавии и России отличаются в корне.

Так, в Швеции местные власти решили передвинуть здания небольшого города Кируна из-за угроз обрушения земли, которые возникли там из-за действий компании, добывающей железную руду. Чиновники посчитали, что населению угрожает опасность и решили запустить масштабный и дорогой проект переселения людей из опасных домов. В общее дело включились и чиновники, и крупный бизнес.

Вице-мэр Кируны утверждает, что залежи руды располагаются в районе центра, куда добрались деформации почвы. Поэтому порядка 40% объектов центральной части промышленного города предстоит "передвинуть".

На данный момент власти Кируны заняты строительством нового центра города. В возводимой его части уже расположено здание, в котором сконцентрирована городская власть.

В течение примерно семи лет власти Кируны выбирали, куда "передвинуть" город. Строительство нового центра подразумевало масштабную работу – в частности, снос старых объектов, находящихся в опасной зоне. В процессе "перемещения" города предстояло построить новый торговый центр, новые офисные здания и позаботиться о тех, кто потеряет свое старое жилье.

По информации властей Кируны, бюджет полного переезда города составит 75 млрд шведских крон. Процесс, рассчитанный на 20 лет, уже идет. Предполагается переместить порядка 43% зданий. На текущий момент перемещено 10-15% объектов.

Примечательно, что власти шведской Кируны приняли решение избежать грубого сноса зданий, имеющих архитектурную ценность. Значимые для местной культуры объекты специальным образом переносят, не разрушая ценные постройки. Согласно логике и стратегии переселения, хозяева квартир в опасной части города получают новое жилье, отдавая свое компании LKAB. Люди также могут получить денежную компенсацию плюс определенный процент.

Подробнее об этом интересном проекте, который журналист "Столицы на Онего" увидел собственными глазами, читайте здесь.

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