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Новости. Экономика
08:47, 22 Февраля 2019

Как растут небоскребы: Вертикаль на Кукковке набирает высоту (видео)

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В июле 2018 года компания "КСМ" начала строительство нового дома "Вертикаль" на пересечении ул.Ровио и Генерала Фролова. Посмотрите, как уверенно 25-этажный исполин набирает высоту! 

В доме будет всё, что нужно для комфортной жизни: современные функциональные планировки, просторные холлы, 4 лифта (2 из них повышенной вместимости), полуподземный паркинг, кладовые на первом этаже. На первом этаже разместятся несколько небольших магазинов.

"Вертикаль" будет иметь два входа – парадный вестибюль и дополнительный (с противоположной стороны). На первом этаже будут оборудованы колясочная и помещение для консьержа. Закрытый двор с видеонаблюдением будет оборудован двумя игровыми площадками для детей разных возрастов, местами отдыха для взрослых, площадкой для выгула собак.

Общественные площадки в "Вертикали" спроектированы по принципу доступности маломобильных групп жителей: наружные и внутренние пандусы, широкие коридоры, лифты, в которые можно заехать на коляске.

Особый интерес представляют видовые квартиры на верхних этажах: оттуда будет открываться завораживающий вид на город и Онежское озеро.

Очевидное преимущество дома – развитая инфраструктура. Рядом находятся магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, детские сады и школы, спортивные и медицинские учреждения. Через дорогу от дома находится парк "Беличий остров", знаменитый крупной популяцией ручных белок, а на расстоянии километра - излюбленный горожанами парк Курган и Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. 

Продажа квартир открыта. С момента старта продаж повышения их стоимости не было, но обычно это происходит к моменту завершения монтажа коробки здания. Вывод напрашивается сам собой – самый благоприятный момент для выгодной покупки квартиры в доме "Вертикаль" именно сейчас!

Отдел продаж: Первомайский пр., д.9. тел.: 8 (8142) 332-700.

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