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Новости. Общество
23:30, 21 Мая 2018

Как разделение домашних обязанностей улучшает секс

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Исследователи пришли к выводу, что среди семейных пар меньше всего занимаются сексом те, которые не разделяют домашние обязанности поровну.

Этот показатель ощутимо снизился за текущий год.  Основной причиной такого спада стало то, что за обозначенный период появилось больше одиноких людей. Еще один фактор заключается в том, что у пар качество и количество секса лишь растет, передает Psychology Today.

Исследователи провели опрос, который показал, что так называемые эгалитарные пары более счастливы и удовлетворены половой жизнью. В таких отношениях каждый партнер занимает равное положение. Мужчина и женщина разделяют домашние обязанности, уважительно относятся друг к другу и вместе принимают решения, пишет сайт Дни.ру.

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