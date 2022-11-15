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Как регоператор в Карелии решил делать деньги даже на тех организациях, которые мусор не производят

Новости. Общество
18:00, 11 Декабря 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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«Карельский экологический оператор», отвечающий за вывоз мусора в республике, разослал всем юридическим лицам — от ИП до НКО и коммерческих организаций договоры, где заранее указывается задолженность за вывоз мусора.

Об этом сообщил руководитель НКО «Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» Илья Тимин на своей странице в соцсети. При этом, как отметил общественник, если юридическое лицо деятельности не ведет, бытовых отходов не производит, ООО «КЭО» настаивает, что все равно деньги будет брать и все законно.

«Кто не чиновник и работает на себя — знает, что заниматься бизнесом — это как жить на горячей сковороде. Нередкие случаи, когда на одном учредителе числится несколько организаций для оптимизации бюрократических процессов. И вот этот самый учредитель, зарегистрировал у себя в квартире все эти ООО или НКО. И теперь за каждое это ООО-НКО-ИП будет платить за вывоз мусора. И неважно, что как собственник помещения он уже платит, и не важно, что организация не ведет деятельности или ведет ее не по этому адресу и в другом регионе. Счет и договор будут навязаны по адресу регистрации, который, как правило, используется только для почтовых уведомлений», — написал руководитель спортивно-экологического клуба «Пилигрим» Илья Тимин.

Особенно сложная ситуация, по его словам, сложилась с общественными организациями, которые не имеют доходов, не имеют штатных сотрудников, не имеют ничего кроме энтузиастов и волонтеров в какой-то сфере, и порой даже не производят отходы.

«Вот все эти организации сейчас должны будут ежемесячно искать средства, чтобы ни за что платить ООО «Карельский экологический оператор». Или они будут должниками со всеми вытекающими последствиями — до ликвидации и перехода в неформальный режим», — объяснил Илья Тимин.

Подробнее читайте в материале «Законное обогащение».

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