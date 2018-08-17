Как собрать первоклассника в школу, не потратив лишнего

Статистика говорит, что родителям школьников придется потратить больше, чем в прошлом году. Однако есть способ сэкономить: выгодные цены предлагает гипермаркет ЦСК.

Как сообщили в Карелиястате, собрать первоклассника в школу в этом году стало на 10 процентов дороже, нежели в прошлом – в соответствии со статистикой, по самым скромным подсчетам, родителям придется выложить 10 тысяч 106 рублей 55 копеек, то есть речь идет о бюджетном подходе к школьным сборам. Реальная стоимость полного комплекта учебных принадлежностей, главным образом, будет зависеть от кошелька и фантазии родителей ученика.

Данные Карелиястата фиксируют базовые потребности ученика, без любых излишеств. Специалисты сообщили, что подорожали школьные рюкзаки (с 1815,18 руб. в 2017 году до 2138,24 руб. в 2018-м), обувь, джемперы, спортивные костюмы, учебники. Нужно отметить, что собрать ребенка в школу – это не только наполнить рюкзак принадлежностями и одеть его должным образом, но и оборудовать его рабочее место, снабдить средствами связи и другими гаджетами.

Однако собраться в школу в Петрозаводске все же можно бюджетно, если знать, где предлагают канцелярские товары по самым выгодным ценам. Так, приобрести все необходимое и избежать излишних трат можно в гипермаркете ЦСК.

- Мне нужно подготовить к учебному году сразу троих школьников разных возрастов, поэтому приходится считать и выкручиваться, ведь собраться в школу – теперь не дешево, - рассказала петрозаводчанка Людмила Воронина. – Гипермаркет ЦСК предлагает целый ряд самых выгодных позиций, поэтому за школьными товарами я отправилась именно сюда.

Рассмотрим, на чем предлагают сэкономить в ЦСК. Оболочку для принадлежностей – то есть школьный рюкзак – можно приобрести всего за 299 рублей. То, без чего никак не обойтись: шариковые ручки (три цвета) – стоят всего 15 рублей, обычный дневник из 40 листов – 14 рублей, тетрадь 48 листов – 12 рублей. И, наконец, цена, которой не может быть, - обычные тетрадки в клетку и линейку продаются всего по одному рублю за штуку!

Разумеется, в ассортименте есть товары и подороже – тетради с цветными обложками разной толщины, дневники с оформлением "по интересам" (животные, достопримечательности) и т.д. Выбор ручек, карандашей, принадлежностей для творчества не менее широкий. Так, в продаже есть клеящий карандаш за 6 рублей и клей ПВА за 49 рублей, акварельные краски и гуашь от 16 до 189 рублей, наборы пластилина от 15 до 79 рублей. Школьные рюкзаки можно приобрести и за 299, и за 1499, и за 2799 рублей.

Что касается рабочего места ученика, то и здесь можно сэкономить с ЦСК, который предлагает компьютерные стулья по цене от 1590 рублей, а также 80-процентную скидку на все офисные настольные лампы.

Несмотря на то, что цены, в том числе и на школьные товары, растут, сэкономить можно – если анализировать информацию и делать правильный выбор.

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