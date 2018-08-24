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Новости. Экономика
14:05, 24 Августа 2018

Как сохранить нормальное артериальное давление до старости

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Проблемы с давлением могут возникнуть у каждого человека.

Недуги, которые могут быть вызваны патологиями, крайне негативно отражаются на качестве жизни и ее продолжительности. Именно поэтому нужно заботиться о собственном здоровье с ранних лет. Массу полезной информации о гипертонии можно найти по ссылке https://progipertoniyu.ru/.

Чтобы сохранить в норме артериальное давление на долгосрочную перспективу, нужно отдать предпочтение здоровому образу жизни. Речь идет о рациональном питании, грамотном распорядке дня, режиме работы и отдыха, умеренной физической активности, прогулках на свежем воздухе и включении в рацион антиоксидантов или продуктов, которые обеспечивают качественное очищение организма. Понятно, что вести здоровый образ жизни не так просто, но цель оправдывает средства.

Желательно свести к минимуму употребление лекарственных препаратов, их нужно принимать исключительно по назначению врача - некоторые средства способны негативно отражаться на давлении крови. Кроме того, желательно отказаться от привычек, которые склонны пагубно воздействовать на общее состояние организма. Еще необходимо избегать стрессовых ситуаций и факторов, которые могут их провоцировать. Очень часто давление выходит за пределы нормы, когда человек излишне эмоционально и психически перегружен или не способен адекватно воспринимать происходящее.

Тем людям, которые хотят сохранить давление в пределах нормы, желательно не переедать и отказаться от повышенного употребления соли. Прежде чем бить тревогу, нужно ознакомиться с показателями, которые характерны для того или иного возраста. Они могут кардинально различаться. То, что считалось нормой в молодости, нельзя брать за основу в пожилые годы.

Здоровье – это самый ценный ресурс, которым нас одарила природа. Приложите максимум усилий, чтобы не растратить его раньше времени. Это по силам каждому здравомыслящему человеку.

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