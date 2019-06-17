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Новости. Экономика
10:47, 17 Июня 2019

Как сохранить здоровье сосудов

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В рамках современности появилось множество новых болезней. Благо многие из них излечимы при правильном подходе.

Тем, кто страдает от различных патологий сосудов и прочих проблем в работе сердечно-сосудистой или эндокринной системы, желательно посетить сайт Инновационного сосудистого центра. Здесь можно найти массу полезной информации по заданной тематике, а также эффективные способы изменить жизнь в лучшую сторону.

Как сохранить здоровье сосудов на долгосрочную перспективу? На самом деле советы просты и банальны. Прежде нужно поработать с собственным рационом. Необходимо исключить из меню сладкую и жирную пищу. Именно она разрушает сосуды. Если количество холестерина будет расти, то сужения сосудов, ввиду образования атеросклеротических бляшек, не избежать. Лучше отдать предпочтение продуктам, которые в своём составе содержат большое количество клетчатки. К ним можно отнести овощи, рыбу, злаки, а также кисломолочные продукты в их многообразии.

Лишний вес – это источник большого числа проблем, в том числе, с сосудами. От него необходимо избавиться. Рациональное питание в тандеме с правильными физическими нагрузками – это наиболее рациональный выбор, который уже в скором времени может привести к положительному результату.

Если проблема с ожирением более чем выраженная, лучше обратиться к эндокринологу. Некоторые некорректные действия могут привести к появлению новых проблем. Не стоит перегружать организм жёсткими тренировками. Ему нужно дать тот минимум движений, который поможет восстановить нормальную работу всех функций. В приоритете йога, фитнес и плавание, а также катание на велосипеде, ходьба или бег. Если тренировки будут регулярными, то сосуды и сердечная мышца станут более выносливыми.

Некоторые люди принимают препараты, способствующие укреплению стенок сосудов. Однако аналогичный эффект могут оказать и некоторые продукты. К примеру, благоприятным образом на сосуды способен воздействовать чеснок. Курсы витаминотерапии также могут оказаться уместными. Консультации со специалистами во всех случаях обязательны.

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