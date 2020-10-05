Как сократить количество баров-"наливаек" в жилых домах, объяснили в МВД Карелии

Министерство внутренних дел по Республике Карелия поддерживает инициативу внести в законодательство изменения, нацеленные на сокращение количества точек общепита, торгующих алкоголем в жилых домах.

Об этом представитель МВД сообщил сегодня на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.

По его словам, министерство считает необходимым ужесточить требования к площади так называемых "наливаек" - торговых точек, которые под видом баров продают алкоголь в ночное время.

С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности. МВД поддерживает инициативу о повышении этой планки. Большинство действующих "наливаек" укладывается в эти рамки и продолжает работать. Увеличение минимальной площади приведет к тому, что им придется закрыться или перевести торговлю в более крупные помещения, расположенные вне многоквартирных домов.

Почему не все депутаты верят в эффектиность такой меры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".