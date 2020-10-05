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Как сократить количество баров-"наливаек" в жилых домах, объяснили в МВД Карелии

Новости. Общество
11:23, 06 Октября 2020
фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
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Министерство внутренних дел по Республике Карелия поддерживает инициативу внести в законодательство изменения, нацеленные на сокращение количества точек общепита, торгующих алкоголем в жилых домах.

Об этом представитель МВД сообщил сегодня на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.

По его словам, министерство считает необходимым ужесточить требования к площади так называемых "наливаек" - торговых точек, которые под видом баров продают алкоголь в ночное время.

С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности. МВД поддерживает инициативу о повышении этой планки. Большинство действующих "наливаек"  укладывается в эти рамки и продолжает работать. Увеличение минимальной площади приведет к тому, что им придется закрыться или перевести торговлю в более крупные помещения, расположенные вне многоквартирных домов.

Почему не все депутаты верят в эффектиность такой меры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-06 14:06:01
Изя себе себе всегда найдет.
Изя
2020-10-06 14:23:39
Изя бурду не выпивает , Изи самогонку , как слезу , тёща сварит ))), Здоровье в этом деле прежде всего )))
zanoza
2020-10-06 13:19:49
В подворотне начнут пить и на детских площадках.
Дед
2020-10-06 12:13:10
Какой дурак,простите, всё это придумал, в жилых домах спиртным торговать!? Да и во многих домах теперь эти забегаловки: или магазин, или наливайка....дурдом!
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-06 12:11:55
Депутаты, понятно, корыстны и зависимы.
однозначно-неравнодушный-кир-мизантроп-леопольд
2020-10-06 13:16:35
ПлачУ и ПлАчу, и многие нечестные и воруют )))
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-06 12:10:55
Нужно в жилых домах ограничить РЕЖИМ работы до 22:00.
Кв.метры в Петрозаводске дешевы и не критичны.
Гость
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