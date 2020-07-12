Как создать надежный пароль и не забыть его, рассказали специалисты

Эксперты IT-сферы рассказали, как создать надежный пароль и не забыть его.

По словам специалистов, надежность паролей определяет их длина, вариации используемых символов, а также периодическое обновление. Хранить пароль можно как в специальных цифровых менеджерах, так и на простом листке бумаги, пишет 47news со ссылкой на газету "Известия".

Так, эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов отметил, что цифровая грамотность россиян "пока хромает" и создают отдельный пароль для каждого аккаунта только 39% жителей РФ.

Схожее мнение выразил и глава представительства Avast в России Алексей Федоров. По его словам, люди крайне небрежны в обеспечении своей цифровой безопасности.

Идеальным паролем, как отметил эксперт, является комбинация из 16 цифр, знаков препинания и букв.

Не стоит использовать в качестве паролей имена, даты рождения и другую общеизвестную о вас информацию.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал придумывать пароли с использованием мнемонических правил или с помощью программы случайной генерации паролей.

"Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль", — цитирует его 13 июля "РИА Новости".

Эксперты добавили, что сейчас чаще данные крадут через интернет, поэтому безопасней хранить пароли на бумажных носителях.