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Как телефон следит за вами

Новости. Общество
19:10, 27 Января 2021
фото: pixabay.com
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Обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно, предупреждают эксперты.

В идеале, доступ к включению камеры и микрофона возможен только при активации непосредственно пользователем смартфона, но на деле это далеко не так, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата", — отмечает специалист.

Все компании, которые были замечены в подобных нарушениях, конечно же, говорили о том, что это случайность, и такого быть не должно.

"При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных)", — подчеркивает Кусков.

Также могут включаться камера и микрофон. В связи с этим при ведении переговоров или в случае необходимости сохранения какой-либо тайны желательно полностью выключать смартфон или в крайнем случае размещать его таким образом, чтобы не было возможности что-то увидеть, проследить и услышать через микрофон.

"Следите за подсказками вашего экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство, и уделяйте этому достаточно серьезное внимание в случае выявления подобных ситуаций", — заключил он.

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