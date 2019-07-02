Как усилить сигнал сотовой связи на даче

Усиление сотовой связи на даче при помощи репитеров. Классификация усилителей мобильной связи и принципы их работы. Расходы на установку оборудования.

Жители мегаполисов привыкли к качественной мобильной связи. В городе есть возможность доступа к сети, принятия звонков и отправки сообщений почти из любого района. Загородом ситуация обстоит по-другому.

Почему за городом возникают проблемы с сотовой связью?

Причин проблем со связью на даче может быть несколько и самыми распространенными среди них считаются:

Отдаленное расположение базовой станции. Преграды, мешающие прохождению сигнала – это может быть лесной массив, железобетонные конструкции или высокие здания. Конструктивные элементы строения, препятствующие проникновению радиоволн в помещение.

Непокрытых операторами зон оказывается очень много, потому то с расстоянием уровень сигнала от базовой станций падает.

Что делать если телефон не ловит сигнал?

Решить проблему можно одним из двух способов.

Первый заключается в том, чтобы связаться с оператором и рассказать ему о сложившейся ситуации. Меры пообещают принять, но, скорее всего, ничего не изменится.

Второй вариант предполагает покупку и установку репитера. Компания Ситком предлагает усиление сотовой связи любых операторов - МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. Специалисты сделают все необходимое, чтобы сигнал в вашем загородном доме или на даче был стабильныи и не пропадал. Владельцы загородной недвижимости получат возможность общаться по телефону и пользоваться интернетом в любое время. Это лучшее решение для дачных домиков, расположенных на большом расстоянии от сотовых вышек.

Важно! Даже если населенный пункт располагается недалеко от большого города – это не может служить гарантией качественной сотовой связи.

Сигнал усиливается при помощи репитеров. Подобные устройства расширяют границы зон покрытия. Они представляют собой активно функционирующее радиолокационное оборудование. Для установки таких приборов не требуется согласие оператора. В комплектацию в обязательном порядке входит антенна и кабели.

Усилитель восстанавливает уровень сигнала, получаемый от станции, и осуществляет его передачу к мобильному устройству.

На заметку. Современные модели ретрансляторов поддерживают работу сразу с несколькими стандартами связи, возможны любые комбинации: 2G+3G, 3G+4G, 2G+4G .

Принцип работы репитера сотовой связи

Принцип функционирования усилителей прост:

Внешняя антенна, которая находится на улице, принимает сигнал от базовой станции оператора и по кабелю передает его на вход усилителя.

Сигнал усиливается внутри прибора и поступает на внутренние антенны, находящиеся в здании.

Жильцы коттеджа получают отличную связь.

Радиоволны от комнатных антенн воспринимаются телефоном или модемом как вышка мобильной связи. Проблемы с сетью исчезают.

Важно. У этой технологии имеется еще одно весомое преимущество, она снижает потребление аккумулятора гаджета и излучение от него.

Какие бывают репитеры

Репитеры классифицируются на несколько разновидностей:

Абонентские. Выступают в качестве посредника между абонентом и оператором мобильной связи. Их задача передать сигнал с улицы в помещение. Применяются в загородных домах, квартирах и офисах. Полосовые, работающие с многочисленными каналами в полосе частот (она может быть фиксированной, полной, постоянной и изменяемой), которая отведена оператору. Используются на уровне провайдеров. Оптические. Организуют зону покрытия вынесенного от точки приёма сигнала на удаленные расстояния до 20км, передача сигнала происходит по оптическому кабелю. Это самые современные усилители сотовой связи. Используются для построения территориально-разнесенных узлов связи. Канальные. Обладают высокой мощностью выходящего сигнала, работают по схеме с переносом частоты. Благодаря им существенно улучшается качество покрытия радиосети. Бустеры. Регулируют баланс мощностей Down Link / Up Link в требуемых пределах и применяются для компенсации потерь сигнала в протяженных кабельных трасах.

Стоимость решения усиления сотовой связи на даче

В какую сумму обойдется приобретение и установка комплекта оборудования, усиливающего сотовую связь? – этим вопросом задаются многие собственники загородной недвижимости.

В состав комплекта входит:

репитер;

наружные и внутренние антенны;

ответвители и разделители сигнала;

кабель и источник питания.

Стоимость комплектов, усиливающих сотовую связь, разнится. Самые бюджетные варианты можно приобрести по цене от 10000 рублей. Такое оборудование подойдет для покрытия пространства в 150 кв. метров, оно работает с одним стандартом связи. Более мощные модели стоят в пределах 25000 рублей, могут работать с разными стандартами связи и покрывать площади до 500 кв. метров.

Что бы правильно подобрать оборудование советуем обратиться к специалистам компании Ситком, они сделают замеры уровней сигнала, определят стандарт связи и под вашу площадь подберут необходимый вам комплект оборудования.

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