Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:24, 15 Марта 2018

Как в ближайшее время изменится Петрозаводск?

По теме

В Карелии даст концерты победитель "Фабрики звезд": билеты пришедшим на выборы дадут бесплатно
15.03.18 16:17
В Минэке и Пенсионном фонде вновь обсуждают повышение пенсионного возраста
15.03.18 15:43
Общественные контролеры возвращаются на дороги Петрозаводска
15.03.18 14:46
Все новости
Загрузка...

Пять проектов благоустройства для двух крупных районов города.

Жить в красивом и ухоженном городе – не мечта, а реальность. Эстетика, чистота, уют, удобство - то, что ценит каждый из нас. Очень важно поддерживать начинания, которые происходят во благо любимого города. Внести свой посильный вклад в развитие города может каждый из нас, отдав свой голос за понравившийся дизайн-проект программы "Комфортная городская среда". Проголосовать за понравившиеся проекты можно 18 марта, в единый день голосования на избирательных участках. Отдать свой голос можно только за три понравившихся проекта. Пришло время делать город лучше! Присоединяйтесь!

Программа "Комфортная городская среда" существует с 2016 года. Она направлена на реализацию проектов по улучшению облика города и благоустройства окружающей среды и является важным направлением в развитии Петрозаводска. Только за прошедший год в нашей республике было обустроено более 200 дворов и общественных территорий.

В этом году в Петрозаводске для голосования представлены 62 дизайн-проекта общественных территорий. Мы выделили пять из них, которые способны качественно преобразовать жизнь двух наиболее крупных районов города – Древлянки и Перевалки.

Проект № 35 - Часть территории парка Зеленый Берег

Данный проект предусматривает обустройство территории рядом с жилыми домами территории от ЖК "Город солнца" до Лесного проспекта. Здесь планируют сделать пешеходную дорожку, систему уличного освещения, поставить скамейки и урны.

Проект №43 - Территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской

В лесной зоне, ограниченной жилым комплексом "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской, проектом предусмотрено асфальтирование пешеходных дорожек, а также устройство уличного освещения.

Проект № 45 - Сквер Утиный пруд

Сквер "Утиный пруд"  расположен на пересечении проспекта Лесного и улицы Сыктывкарской. Этот парк уже успел полюбиться горожанам: отличное место для семейных прогулок в микрорайоне Древлянка. Предполагается установить в парке ограждения, мостики и сделать систему уличного освещения. Таким образом, сквер "Утиный пруд" станет еще более удобным и безопасным для прогулок в любое время.

Проект № 44 - Территория в районе улицы Сыктывкарской и ЖК "Снегири"

Важным проектом является улучшение доступности среды для детей. На территории в районе улицы Сыктывкарской и ЖК "Снегири" планируется установка специальной игровой детской площадки, которая отвечает всем требованиям безопасности и способствует развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень важно, чтобы люди имели равные возможности. Особенно это касается наших маленьких граждан.

Проект  № 46 -  Проспект Лесной в районе сквера Утиный Пруд

Еще один важный проект – устройство дополнительной полосы разгона в месте выезда из парка "Утиный пруд", вдоль Лесного проспекта, от сквера до улицы Сыктывкарской. Это и возможность удобного выезда из парка на автомобиле, и улучшение дорожной ситуации в таком густонаселенном районе, как Древлянка.

Все это сделает прогулки жителей микрорайона безопасными и комфортными, будь то утренняя пробежка или вечерний моцион.

Необходимо сделать все, чтобы жители Петрозаводска чувствовали себя комфортно в родном городе. Такие инициативы, как проекты по благоустройству города, очень важно развивать и поддерживать.

Сделаем наш город еще прекраснее, выберем новые проекты на избирательных участках 18 марта, в единый день голосования .

На правах рекламы

По теме

В Карелии даст концерты победитель "Фабрики звезд": билеты пришедшим на выборы дадут бесплатно
15.03.18 16:17
В Минэке и Пенсионном фонде вновь обсуждают повышение пенсионного возраста
15.03.18 15:43
Общественные контролеры возвращаются на дороги Петрозаводска
15.03.18 14:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2018-03-15 14:56:23
Ширшина так и не сделала ничего... только судилась.... теперь по стране раскатывает, типа агитирует... за утопию
Комментатор
2018-03-15 14:53:25
А где все объекты можно посмотреть? Не читать же о них на избирательном участке?
David
2018-03-15 14:42:48
Все равно будет безвкусица и убожество! Типа хитрый способ повысить явку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 12:06
Политкухня
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 1
Сегодня 11:06
Жизнь "под снос" 4
14.03.2018 11:01
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»