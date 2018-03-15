Как в ближайшее время изменится Петрозаводск?

Пять проектов благоустройства для двух крупных районов города.

Жить в красивом и ухоженном городе – не мечта, а реальность. Эстетика, чистота, уют, удобство - то, что ценит каждый из нас. Очень важно поддерживать начинания, которые происходят во благо любимого города. Внести свой посильный вклад в развитие города может каждый из нас, отдав свой голос за понравившийся дизайн-проект программы "Комфортная городская среда". Проголосовать за понравившиеся проекты можно 18 марта, в единый день голосования на избирательных участках. Отдать свой голос можно только за три понравившихся проекта. Пришло время делать город лучше! Присоединяйтесь!

Программа "Комфортная городская среда" существует с 2016 года. Она направлена на реализацию проектов по улучшению облика города и благоустройства окружающей среды и является важным направлением в развитии Петрозаводска. Только за прошедший год в нашей республике было обустроено более 200 дворов и общественных территорий.

В этом году в Петрозаводске для голосования представлены 62 дизайн-проекта общественных территорий. Мы выделили пять из них, которые способны качественно преобразовать жизнь двух наиболее крупных районов города – Древлянки и Перевалки.

Проект № 35 - Часть территории парка Зеленый Берег

Данный проект предусматривает обустройство территории рядом с жилыми домами территории от ЖК "Город солнца" до Лесного проспекта. Здесь планируют сделать пешеходную дорожку, систему уличного освещения, поставить скамейки и урны.

Проект №43 - Территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской

В лесной зоне, ограниченной жилым комплексом "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", проспектом Лесным и улицей Сыктывкарской, проектом предусмотрено асфальтирование пешеходных дорожек, а также устройство уличного освещения.

Проект № 45 - Сквер Утиный пруд

Сквер "Утиный пруд" расположен на пересечении проспекта Лесного и улицы Сыктывкарской. Этот парк уже успел полюбиться горожанам: отличное место для семейных прогулок в микрорайоне Древлянка. Предполагается установить в парке ограждения, мостики и сделать систему уличного освещения. Таким образом, сквер "Утиный пруд" станет еще более удобным и безопасным для прогулок в любое время.

Проект № 44 - Территория в районе улицы Сыктывкарской и ЖК "Снегири"

Важным проектом является улучшение доступности среды для детей. На территории в районе улицы Сыктывкарской и ЖК "Снегири" планируется установка специальной игровой детской площадки, которая отвечает всем требованиям безопасности и способствует развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень важно, чтобы люди имели равные возможности. Особенно это касается наших маленьких граждан.

Проект № 46 - Проспект Лесной в районе сквера Утиный Пруд

Еще один важный проект – устройство дополнительной полосы разгона в месте выезда из парка "Утиный пруд", вдоль Лесного проспекта, от сквера до улицы Сыктывкарской. Это и возможность удобного выезда из парка на автомобиле, и улучшение дорожной ситуации в таком густонаселенном районе, как Древлянка.

Все это сделает прогулки жителей микрорайона безопасными и комфортными, будь то утренняя пробежка или вечерний моцион.

Необходимо сделать все, чтобы жители Петрозаводска чувствовали себя комфортно в родном городе. Такие инициативы, как проекты по благоустройству города, очень важно развивать и поддерживать.

Сделаем наш город еще прекраснее, выберем новые проекты на избирательных участках 18 марта, в единый день голосования .

На правах рекламы