Как в Карелии добрые люди поставили на ноги выброшенную из окна собаку

В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.

Когда-то Вайта звали «Белый», и он еще совсем маленьким щенком жил в Костомукше. Как рассказала его куратор Юлия Карелина, пьяный хозяин на глазах у свидетелей выкинул собаку из окна третьего этажа. У щенка диагностировали множественные переломы, в том числе — перелом позвоночника. Малыш оказался обездвижен.

История Вайта — грустная и радостная одновременно. Грустная, потому что этот пёс — жертва жестокого обращения человека. Радостная, потому что человек, а точнее — десятки людей, объединяются, чтобы его спасти.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».