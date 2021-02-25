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Как в Петрозаводске строят "Народный" дом (ФОТО)

Новости. Общество
16:05, 26 Февраля 2021
фото: © "Баренц групп"
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В жилом комплексе "Народный" ведутся монолитные работы по заливке 10 этажа 16-этажного дома.

Компания "Баренц групп" строит 16-этажный монолитный дом в ЖК "Народный", и сейчас квартиру в нем можно приобрести по выгодной цене, выбрав этаж, вид из окон и планировку.

Не так давно мы рассказывали, что в Петрозаводске начали возводить еще один "Народный" дом. Как сообщили в компании "Баренц Групп", на улице Профсоюзов в Пятом поселке ведется строительство 16-этажного монолитного дома в жилом комплексе "Народный".

Мы побывали на стройплощадке – в настоящее время здесь ведутся монолитные работы по заливке 10-го этажа. 

Приобретая жилье в этом доме сейчас, вы можете выбрать среди большого количества квартир различной площади и планировки, а также подобрать этаж, на котором хотелось бы проживать, и даже вид из окон.



 Жилой комплекс "Народный" не случайно так популярен. Ведь Пятый поселок – примыкающая к улице Шотмана часть Перевалки – из городской окраины в последние годы превратился в уютный спальный район. Главными его преимуществами можно назвать транспортную доступность, развитую инфраструктуру и малую населенность. Дороги здесь отремонтированы, пробок не бывает. Что же касается инфраструктуры, то здесь есть все: магазины, аптеки, школа, детский сад.

В жилом комплексе уютная огороженная территория со своим микроклиматом и комфортным удаление от трассы, безопасные, освещенные входные зоны к подъездам с электронными домофонами на каждую парадную, большие парковочные зоны и стоянки для велосипедов, системы видеонаблюдения с разных точек для наибольшего фиксированного ракурса видимости.

В новом доме предусмотрены удобные планировки квартир, которые легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры.

ЖК "Народный" уже зарекомендовал себя, как комфортный и надежный. И даже при всех очевидных преимуществах остается, пожалуй, самым доступным по цене.

Все подробности о жилом комплексе "Народный" можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Если вы думаете о покупке квартиры в жилом комплексе "Народный", то приобретая недвижимость сейчас в монолитном 16-этажном доме, вы можете выбрать этаж, вид из окон, а также купить квартиру с выгодой.

На сайте narod.barenz.group вы узнаете больше о проекте, планировках, и можете забронировать понравившуюся квартиру. Телефон отдела продаж 331-331.

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