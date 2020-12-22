Как внедрить систему учета воды, тепла, газа, электрической энергии в многоквартирном доме

Приборы учета потребляемой воды, газа, электричества и тепла помогают уменьшить затраты на коммунальные платежи до 50%. Практика показывает, что жильцы, не имеющие счетчиков, платят в 2-3 больше тех, которые используют приборы учета.

Почему так происходит?

При оплате коммунальных услуг существует два альтернативных варианта: оплата по счетчикам и по нормативам.

Нормативы рассчитаны таким образом, чтобы вы покрывали издержки коммунальных служб за соседей, которые не платят, а также потери при прорывах труб и некачественной работе коммунальщиков. Также расплачиваются все жители дома за открытые окна в подвалах и на чердаках, неутепленные окна и двери и непривыкших экономить соседей. Все эти убытки оплачивают люди, которые не имеют счетчиков и платят по Постановлению №354.

Окупится ли приобретение и установка счетчиков?

Доказано, что с экономической точки зрения, покупка счетчиков целесообразна. Люди потребляют ресурсы осознанно, больше экономят и начинают использовать энергосберегающие технологии.

Как внедрить систему учета?

Владельцы дома должны начинать с общего собрания, на котором примут решение об установке оборудования. Собрание проводит ТСЖ или управляющая компания.

Выбирают тип устройства и утверждают предварительный бюджет. После собрания подбирают подрядную организацию и заключают с ней договор на выполнение работ.

Совместно с управляющей организацией жильцы контролируют ход выполнения работ и участвуют в тестовых испытаниях. Присутствуют при сдаче объекта снабжающей компании, которая опломбирует приборы, составляет акт ввода в эксплуатацию. Только после опломбировки и оформления документов показания счетчиков являются основанием для оплаты.

В качестве подрядной организации вы можете выбрать профессионалов – ООО "Энерго-Решение". Компания "Энерго-Решение" более 5 лет профессионально занимается автоматизированными системами сбора данных с приборов учета.

Этапы внедрения приборов учета профессионалами:

1 шаг. Провести анализ потребности многоквартирного дома в автоматизированной системе сбора данных с приборов учета:

- Анализ существующих приборов учета;

- Анализ методики сбора данных с приборов учета;

- Анализ системы начисления за потребленные ресурсы;

- Анализ потерь ресурсов внутри многоквартирного дома.





2 шаг. Выбор системы сбора данных с приборов учета:

- Выбор системы сбора данных с приборов учета холодной воды;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета горячей воды;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета электрической энергии;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета тепловой энергии;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета газа.





3 шаг. Поиск источника финансирования системы сбора данных с приборов учета:

- Анализ всех, возможных источников финансирования внедрения автоматизированной системы сбора данных с приборов учета.





4 шаг. Внедрение автоматизированной системы сбора данных с приборов учета:

- Проектирование системы сбора данных с приборов учета;

- Настройка передачи данных с приборов учета в систему верхнего уровня;

- Настройка передачи данных с системы верхнего уровня в расчетный центр.





5 шаг. Техническое сопровождение автоматизированной системы сбора данных с приборов учета:

- Контроль работы приборов учета;

- Контроль работы системы передачи данных с приборов учета в систему верхнего уровня;

- Анализ ОДН, утечек и других нештатных ситуаций.

- Контроль ресурсов входящих в многоквартирный дом: уровня напряжения, давления воды, температуры теплоносителя и других параметров.

Заказать услугу по внедрению счётчиков под ключ или один из этапов внедрения вы можете в компании "Энерго-Решение".

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