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Как внедрить систему учета воды, тепла, газа, электрической энергии в многоквартирном доме

Новости. Экономика
11:00, 23 Декабря 2020
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Приборы учета потребляемой воды, газа, электричества и тепла помогают уменьшить затраты на коммунальные платежи до 50%. Практика показывает, что жильцы, не имеющие счетчиков, платят в 2-3 больше тех, которые используют приборы учета.

Почему так происходит?

При оплате коммунальных услуг существует два альтернативных варианта: оплата по счетчикам и по нормативам.

Нормативы рассчитаны таким образом, чтобы вы покрывали издержки коммунальных служб за соседей, которые не платят, а также потери при прорывах труб и некачественной работе коммунальщиков. Также расплачиваются все жители дома за открытые окна в подвалах и на чердаках, неутепленные окна и двери и непривыкших экономить соседей. Все эти убытки оплачивают люди, которые не имеют счетчиков и платят по Постановлению №354.

Окупится ли приобретение и установка счетчиков?

Доказано, что с экономической точки зрения, покупка счетчиков целесообразна. Люди потребляют ресурсы осознанно, больше экономят и начинают использовать энергосберегающие технологии.

Как внедрить систему учета?

Владельцы дома должны начинать с общего собрания, на котором примут решение об установке оборудования. Собрание проводит ТСЖ или управляющая компания.

Выбирают тип устройства и утверждают предварительный бюджет. После собрания подбирают подрядную организацию и заключают с ней договор на выполнение работ.

Совместно с управляющей организацией жильцы контролируют ход выполнения работ и участвуют в тестовых испытаниях. Присутствуют при сдаче объекта снабжающей компании, которая опломбирует приборы, составляет акт ввода в эксплуатацию. Только после опломбировки и оформления документов показания счетчиков являются основанием для оплаты.

В качестве подрядной организации вы можете выбрать профессионалов – ООО "Энерго-Решение". Компания "Энерго-Решение" более 5 лет профессионально занимается автоматизированными системами сбора данных с приборов учета.

Этапы внедрения приборов учета профессионалами:

1 шаг. Провести анализ потребности многоквартирного дома в автоматизированной системе сбора данных с приборов учета:

- Анализ существующих приборов учета;

- Анализ методики сбора данных с приборов учета;

- Анализ системы начисления за потребленные ресурсы;

- Анализ потерь ресурсов внутри многоквартирного дома.

2 шаг. Выбор системы сбора данных с приборов учета:

- Выбор системы сбора данных с приборов учета холодной воды;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета горячей воды;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета электрической энергии;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета тепловой энергии;

- Выбор системы сбора данных с приборов учета газа.

3 шаг. Поиск источника финансирования системы сбора данных с приборов учета:

- Анализ всех, возможных источников финансирования внедрения автоматизированной системы сбора данных с приборов учета.

4 шаг. Внедрение автоматизированной системы сбора данных с приборов учета:

- Проектирование системы сбора данных с приборов учета;

- Настройка передачи данных с приборов учета в систему верхнего уровня;

- Настройка передачи данных с системы верхнего уровня в расчетный центр.

5 шаг. Техническое сопровождение автоматизированной системы сбора данных с приборов учета:

- Контроль работы приборов учета;

- Контроль работы системы передачи данных с приборов учета в систему верхнего уровня;

- Анализ ОДН, утечек и других нештатных ситуаций.

- Контроль ресурсов входящих в многоквартирный дом: уровня напряжения, давления воды, температуры теплоносителя и других параметров.

Заказать услугу по внедрению счётчиков под ключ или один из этапов внедрения вы можете в компании "Энерго-Решение".

Заказать услугу можно или задать вопрос вы можете:

На сайте: energo-solutions.ru

По телефону: 8 (8142) 330-880

По электронной почте: info@energo-solutions.ru

По адресу: город Петрозаводск, Бульвар Интернационалистов, д. 17А, 2 этаж.

Режим работы в будни с 9.00 до 18.00, предварительная запись по телефону 8 (8142) 330-880.

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