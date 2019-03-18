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Новости. Общество
13:25, 18 Марта 2019
фото: "Столицы на Онего"

Как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак

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Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии.

"О чём ты мечтаешь, когда тебе немногим за 30, у тебя прекрасная семья - муж, двухгодовалые двойняшки? – написала Юля. - Наверное, о том, как ты со своей семьёй отдохнёшь на море, как впервые посадишь своих детей на велосипед или поставишь на коньки, как проводишь их в первый раз в первый класс. Об этом мечтала и я... Мне 34, чуть менее двух лет назад у нас с мужем, наконец-то, появились двое замечательных ребятишек, сын и дочь. Казалось, живи и радуйся..."

Но болезнь не спрашивает разрешения, она приходит и вносит свои коррективы в жизнь.

Рак не щадит никого – ни богатых, ни бедных, ни детей, ни взрослых. Подкрадывается бесшумно, безболезненно. На ранних стадиях обнаружить болезнь могут только те, кто регулярно проходит медкомиссию. Остальные узнают о недуге поздно. Как правило, болеть начинает на последних стадиях. Так случилось и у Юлии. Жила счастливой жизнью – семья, муж, работа, родились долгожданные дети – и вдруг почувствовала дискомфорт в области желудка, началась рвота, обратилась к врачу, и - сразу страшный диагноз.

Беда пришла в самую обычную семью, к самым обычным людям, которые не занимают больших постов, не зарабатывают миллионов, их мало кто знает даже в небольшом Петрозаводске. Они живут, работают, растят детей, ездят в отпуск, встречаются с друзьями, по праздникам собираются с родными...

Несмотря на то, что медицина у нас "бесплатная", болеть дорого. Минимальный набор услуг получишь, а дальше сам: лекарства, обследования, анализы… Денег нужно много, и у простых людей их, как правило, нет.

Так, отложено на черный день. И когда заканчиваются все средства, вариантов остается всего два: либо ты замыкаешься и умираешь от боли, либо обращаешься за помощью, борешься за жизнь ради детей, ради будущего. В такие минуты очень нужна поддержка, потому что руки опускаются, коварная болезнь забирает силы, боль выматывает.

Как спасают Юлю, читайте в материале "Никто, кроме нас".

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