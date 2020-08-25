Как вы относитесь к масштабному ремонту в Петрозаводске? (ОПРОС)

В рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске проводятся работы по благоустройству города, активно ведутся ремонтные работы на всей территории.

В связи с юбилеем Карелии в Петрозаводске проводится масштабный ремонт: благоустраиваются парковые зоны, набережная, асфальтируются пешеходные дорожки, ремонтируются тротуары и дороги, обновляются фасады зданий в центральной части города, проводится озеленение.

В рамках благоустройства подрядчик организовал проведение ремонтных работ одновременно на всей территории города, ограничив в некоторых местах проход и проезд.

Начавшиеся ремонтные работы затягиваются, доставляя неудобства горожанам и гостям Петрозаводска. Как отметили в мэрии, всем подрядчикам, нарушившим сроки выполнения контракта, выставлены претензии.

Интересуемся у наших читателей: Как вы относитесь к масштабному ремонту в Петрозаводске?

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