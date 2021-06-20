Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19? (ОПРОС)

В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.

На минувшей неделе в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Москве, обеспечить вакцинацию от коронавируса необходимо работникам сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, в организациях сферы бытовых услуг, общепита, финансовых организаций и почты, МФЦ, транспорта (в том числе такси), образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Также привиться от коронавируса необходимо работникам культурных, выставочных, просветительских, досуговых, физкультурных, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, детских лагерей и других мероприятий с детьми, театров, кино- и концертных залов, а также государственным гражданским служащим и муниципальным служащим.

Руководителям таких организаций поручено до 15 августа привить вторым компонентом зарегистрированной вакцины от коронавируса «не менее 60% от общей численности работников».

В Карелии глава Артур Парфенчиков ввел паспорта коллективной вакцинации, которые будут выдаваться организациям, где привито не менее 60% сотрудников. По словам главы Карелии, организации с паспортами коллективного иммунитета получат преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

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