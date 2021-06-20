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Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19? (ОПРОС)

Новости. Общество
15:40, 21 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.

На минувшей неделе в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Москве, обеспечить вакцинацию от коронавируса необходимо работникам сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, в организациях сферы бытовых услуг, общепита, финансовых организаций и почты, МФЦ, транспорта (в том числе такси), образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Также привиться от коронавируса необходимо работникам культурных, выставочных, просветительских, досуговых, физкультурных, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, детских лагерей и других мероприятий с детьми, театров, кино- и концертных залов, а также государственным гражданским служащим и муниципальным служащим.

Руководителям таких организаций поручено до 15 августа привить вторым компонентом зарегистрированной вакцины от коронавируса «не менее 60% от общей численности работников».

В Карелии глава Артур Парфенчиков ввел паспорта коллективной вакцинации, которые будут выдаваться организациям, где привито не менее 60% сотрудников. По словам главы Карелии, организации с паспортами коллективного иммунитета получат преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

Как вы относитесь к введению обязательной вакцинации COVID-19?
Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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Изя
2021-06-21 15:58:18
2 и 3 раздел повторяют друг друга или сформулированы не корректно . как то всё кучу )))
театральный критик
2021-06-21 15:54:05
Либероидных антипрививочников брать в плен и вакцинировать пока не поумнеют. Хоть каждый день по три раза :)
Изя
2021-06-21 16:12:37
театральный критик, так вроде антипрививочников больше , кого мутузить будем ???)))
театральный критик
2021-06-21 16:28:08
Изя, да их мутузить то особо не надо. Либо самоликвидируются, либо докУмент у них спросят. :) Агрекалчнутые тоже все время хвост поднимали, а вон как вышло.. Остались без средств к существованию. Работать придется. Причем руками.
Изя
2021-06-21 16:56:43
театральный критик, т.е затаился что ли , коммунистов ждёшь ???)))
театральный критик
2021-06-21 16:50:12
Изя, да уж комсомольский билет не выбросил как некоторые.. И отметки об уплате членских взносов имеются. И комсомольский значок тоже. С закруткой армейский. :)
Изя
2021-06-21 16:32:25
театральный критик,аааааааааа))) Кстати , а Вы комсомолец??? Это же не наш метод ))))
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