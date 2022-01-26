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Как вы относитесь к приостановке плановой медпомощи из-за роста коронавируса? (ОПРОС)

Новости. Общество
11:38, 27 Января 2022
фото: © Максим Туманов/ТАСС, архив

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С 25 января в Карелии приостановлено оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.

«Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжёлое решение – временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи", - заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Позже глава Минздрава уточнил, что в обычном режиме будет оказываться плановая медпомощь в Республиканской больнице им. Баранова и Детской республиканской больнице.

Без ограничений будут получать помощь все онкобольные.

Кроме того, нет ограничений при оказании некоторых видов помощи в поликлиниках. Это касается приема детей в возрасте до года и детей с диабетом. Также в обычном режиме будут проводиться обследования для продления инвалидности и направления на санаторно-курортное лечение.

Как вы относитесь к приостановке плановой помощи из-за роста коронавируса?

Ответит на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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Беня
2022-01-27 12:58:19
Я это не понимаю.
норкимо
2022-01-27 12:42:58
это называется ф.........м
Изя
2022-01-27 12:46:38
норкимо, преступление .
АК
2022-01-27 12:29:41
Весной, когда заболел, попытался вызвать врача, на что получил ответ - едьте в красную зону. Пришлось ехать за рулем с температура 39, в каматозе. Так для чего останавливать? Если нагрузка на терапевтов наоборот падает, по домам они не ездят, прием не ведут???
Гость
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