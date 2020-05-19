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Как вы планируете провести лето, если карантин закончится? (ОПРОС)

Новости. Общество
09:53, 20 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в планы многих россиян на летний отдых.

Сезон отпусков из-за коронавирусной инфекции пройдет в этом году по новому сценарию. Уже понятно, что зарубежные курорты, к которым привыкли жители нашей страны – Турция, Испания, Италия, Таиланд – летом-2020 будут недоступны. Российские курорты могут открыться только с 1 июля. Только санатории с медицинской лицензией примут отдыхающих уже в июне.

Летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах Минпросвещения рекомендовало начать с 1 июля. При этом дети и подростки смогут отдохнуть в лагерях не 21 день, как обычно, а, скорее всего, - 14.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тысяч детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь - один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных. Ребят  и персонал оздоровительных лагерей будут проверять на коронавирус.

"Столица на Онего" решила поинтересоваться у своих читателей: Как вы планируете провести лето, если карантин закончится?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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VladPTZ
2020-05-20 10:10:24
Есть карантин нет карантина отпуск Как обычно дома на диване, иногда с пивом, большее позволить нет возможности.
Вася
2020-05-20 10:36:11
VladPTZ, А массажисток?
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