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Новости. Общество
20:40, 29 Ноября 2018
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как выбрать хорошие мандарины к новогоднему столу

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Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов.

Роскачество запускает проверку мандаринов, в ходе которой фрукты планируется исследовать более чем по 250 показателям качества и безопасности, большая доля которых - наличие разных видов пестицидов как в составе кожуры, так и в мякоти, пишет ТАСС.

Как отмечают в Роскачестве, внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается наличие повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов.

Однако внешние дефекты все же допускаются. По мнению специалистов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы такие повреждения не переходили в гниль, подчеркивают они. Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов - это не дефект, это сортовая особенность.

В Роскачестве также отметили, что сейчас на российских прилавках можно встретить несколько сортов мандаринов. К ним относятся, прежде всего, китайско-японские мандарины сортов шивамикан и сатсума. Они некрупные, весом до 30 грамм, и, как правило, обладают кислым или кисло-сладким вкусом и не имеют косточек.

Как отмечается, сорт шивамикан - ранний, созревает уже в конце октября. Его плоды - приплюснутые с ярко-желтой кожурой. У мандаринов сатсума рыхлая бугристая кожура, грубая мякоть, дольки часто разного размера. Они созревают с ноября по декабрь.

Также россияне могут приобрести гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко, Испании: муркотт, надоркотт, клементин и другие, всего около 70 сортов. Как отмечают в Роскачестве, именно в гибридах чаще всего много косточек. Сорт муркотт - гибрид мандарина и танжерина - небольшой, с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками, но сочный и сладкий. Сорт надоркот из Марокко - это ранние не очень сладкие мандарины с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. Обычно в них нет косточек, но если они переопыленные, то могут быть очень костлявыми.

По мнению Роскачества, самые вкусные из гибридных - клементины, плоды которых имеют сплющенную сверху и снизу форму, яркий оранжевый цвет, сладкий вкус и запах, Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов. Самый поздний сорт - пикси - можно найти в продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они долго хранятся.

Эксперты Роскачества призывают не приобретать мандарины с плесенью на кожуре, поскольку это может быть признаком грибкового поражения. Вмятины и слишком мягкие участки на мандаринах означают, что фрукт начал подгнивать. Признаками перезрелых и лежалых мандаринов являются явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии, предупреждают эксперты.

Они также советуют обратить внимание на то, что листочки на мандаринах - это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем, просто слегка подсыхают, отмечают специалисты.

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