Как выбрать хороший диван

К выбору дивана стоит подходить внимательно и ответственно.

Его смело можно назвать ключевым элементом гостиной. Диваны представлены на рынке в широком многообразии. Подобрать вариант, который устроит в части показателя комфорта, внешней составляющей, параметров и заданного функционала, будет просто.

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На какие моменты стоит обращать внимание на этапе выбора дивана?

Прежде всего, на стиль и дизайн. Критерий является одним из ключевых. Желательно, чтобы диван идеально вписывался в интерьер и обращал на себя внимание. При этом решение должно быть практичным. Особенно важен этот момент, если в доме живут дети или животные. В приоритете классические расцветки, которые всегда будут уместны и актуальны.

Наполнителю также нужно уделить достаточно внимания. Среди популярных вариантов стоит выделить пенополиуретан, поролон или пружинные блоки. Последний вариант будет наиболее доступным. При этом беспружинные решения зачастую более долговечны и комфортны. Пенополиуретан также бюджетный, при этом может похвастаться долговечностью. Латексный поролон гарантирует удобство и выделяется высоким порогом прочности. Однако диван с таким наполнителем обойдётся в значительную сумму.

Каркас дивана — это база. Он должен быть прочным. В приоритете металлическая основа или тандем дерева и металла. В этом случае мебель наверняка прослужит в долгосрочной перспективе.

Обратите внимание также на механизм раскладывания. Он должен быть удобен для конкретного помещения. В приоритете простые и удобные варианты. Выбор механизмов на рынке довольно широк. Наличие дополнительного функционала приветствуется.

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