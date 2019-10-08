Как выбрать новый налоговый режим после отмены ЕНВД, рассказали в УФНС Карелии
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Федеральная налоговая служба разрабатывает новый онлайн-сервис, который упросит предпринимателям выбор нового режима налогообложения после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Об этом сообщила руководитель УФНС Инна Кравченко на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнётовой.
По словам Кравченко, новый онлайн-сервис поможет предпринимателям в выборе подходящего для их деятельности режима налогообложения. Кроме того, в муниципальных отделениях МФЦ один раз в неделю будет дежурить налоговый инспектор, который сможет дать необходимые консультации, а раз в месяц в администрациях муниципальных районах республики начальником налоговой инспекции будет проводиться личный приём.
Все это планируется, чтобы смягчить отмену ЕНВД с 2021 года.
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