Как выбрать новый налоговый режим после отмены ЕНВД, рассказали в УФНС Карелии

По словам Кравченко, новый онлайн-сервис поможет предпринимателям в выборе подходящего для их деятельности режима налогообложения. Кроме того, в муниципальных отделениях МФЦ один раз в неделю будет дежурить налоговый инспектор, который сможет дать необходимые консультации, а раз в месяц в администрациях муниципальных районах республики начальником налоговой инспекции будет проводиться личный приём.

Все это планируется, чтобы смягчить отмену ЕНВД с 2021 года.

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