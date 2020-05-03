Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации

Надежда Бабкина несколько недель провела в клинике и не выходила на связь с поклонниками.

Как пишет "СтарХит", из больницы королеву русской песни встретил возлюбленный Евгений Гор. Поклонники гадали, как же выглядит звезда после месяца в клинике, тем более, что про ее самочувствие поступали самые разные сведения.

Судя по всему, певица еще не до конца восстановилась, но решила все же появиться перед подписчиками и доказать, что никакой вирус ей не страшен. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких.

"Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое", — заявила певица.

"Вы дали мне бодрости и сил, чтобы я выкарабкалась из этой страшной ситуации", — подчеркнула Бабкина.

По словам певицы, она все время ощущала поддержку и молитвы, а также чувствовала, как ей желают добра: "И те, которые меня знают лично и те, с которыми я не знакома — я все время слышала вас".

Звезда добавила, что теперь она дома, проходит курс восстановления и благодарит врачей, которые нянчились с ней ежедневно. "Помощь нужна была ежеминутно", — резюмировала артистка.