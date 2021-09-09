Как вывести бизнес на новый уровень, и почему важна аналитика

Как показывает практика, вести бизнес в интернете в современных реалиях намного выгоднее и удобнее.

Одним из популярных направлений интернет-бизнеса являются онлайн-магазины. Если вы уже стали счастливым обладателем торговой точки во всемирной паутине, даже запустили рекламную кампанию , но так случилось, что вы не видите результатов от продвижения или они есть, но не значительные, а деньги потрачены, нужно принимать соответствующие меры. Крайне необходим анализ ситуации, аналитика. Данная тема в настоящее время актуальна как никогда. Именно поэтому давайте попробуем во всем разобраться.

Чтобы понять, почему реклама не совсем эффективна, необходимо проводить регулярный анализ. В этом вопросе вам помогут специалисты компании ROMI center. Они обладают большим опытом работы в этой сфере. Если вы воспользуйтесь услугами компании, то вы получите:

■ Понимание того, какие маркетинговые действия эффективны, а какие просто забирают у вас бюджет, который и так, скорей всего, ограничен, требует пополнения, а не сливания денег в никуда.

■ Вы сможете полностью анализировать ситуацию, которая связана с продвижением вашего бизнеса, увидеть количество пришедших клиентов с определенного источника рекламы. Получится выяснить, откуда больше поток, а какой рекламный контент не приносит никаких результатов. Так вы сможете принять правильные для себя решения, отказаться от неэффективной рекламы.

■ Возможность работать более эффективно по сравнению с конкурентами. Как показывает статистика, большинство владельцев интернет-магазинов или вовсе не использует аналитику, или применяет ее не в полной мере. Если понимать, какие рекламные каналы работают лучше, можно продвигать свой бизнес более эффективно, привлекать большее количество клиентов.

■ Вы сможете анализировать и понимать несовершенство вашего интернет-магазина. Это поможет вам исправить погрешности и неточности. Покупатель может зайти на сайт и из-за непонятного интерфейса или ассортимента покинуть его, так и не дойдя до оплаты. Аналитика поможет увидеть, где у вас неточности. Вы сможете потом провести работу над ошибками.

■ Есть возможность подключить несколько метрик.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, существует еще множество других привилегий при подключении аналитики от ROMI center. Кроме аналитики рекламы на сайтах и сервисах, существует аналитика e-mail-рассылок.

Рассылка писем — это один из самых эффективных способов рекламы. Можно не только заявить о себе новым клиентам, но и напомнить о своей компании, новых акциях, поступлении новой коллекции. С помощью ROMI center и Google Analytics вы сможете видеть в специальной вкладке в «воронке» свои действия и результаты проведенной работы.

Существуют еще несколько эффективных инструментов маркетинга в интернете. Один из них — реклама в социальных сетях. Это неудивительно, так как, возможно, ваш потенциальный клиент именно там проводит свое время. Реклама именно там может быть эффективной. Чтобы это узнать, необходимо попробовать. С помощью сервисов ROMI center вы это сможете еще и проанализировать.

Резюмируя все сказанное, можно прийти к такому выводу: чтобы ваш бизнес был успешным и приносил прибыль, его необходимо правильно и эффективно продвигать. Для хороших результатов необходимо проводить аналитику. Команда профессионалов ROMI center вам в этом поможет. Так что если вы хотите получить положительный для себя результат, нужно научиться анализировать ситуацию. А еще стоит заручиться поддержкой опытных специалистов.

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