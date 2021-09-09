Как вывести бизнес на новый уровень, и почему важна аналитика

Как показывает практика, вести бизнес в интернете в современных реалиях намного выгоднее и удобнее.
Одним из популярных направлений интернет-бизнеса являются онлайн-магазины. Если вы уже стали счастливым обладателем торговой точки во всемирной паутине, даже запустили рекламную кампанию, но так случилось, что вы не видите результатов от продвижения или они есть, но не значительные, а деньги потрачены, нужно принимать соответствующие меры. Крайне необходим анализ ситуации, аналитика. Данная тема в настоящее время актуальна как никогда. Именно поэтому давайте попробуем во всем разобраться.
Чтобы понять, почему реклама не совсем эффективна, необходимо проводить регулярный анализ. В этом вопросе вам помогут специалисты компании ROMI center. Они обладают большим опытом работы в этой сфере. Если вы воспользуйтесь услугами компании, то вы получите:
■ Понимание того, какие маркетинговые действия эффективны, а какие просто забирают у вас бюджет, который и так, скорей всего, ограничен, требует пополнения, а не сливания денег в никуда.
■ Вы сможете полностью анализировать ситуацию, которая связана с продвижением вашего бизнеса, увидеть количество пришедших клиентов с определенного источника рекламы. Получится выяснить, откуда больше поток, а какой рекламный контент не приносит никаких результатов. Так вы сможете принять правильные для себя решения, отказаться от неэффективной рекламы.
■ Возможность работать более эффективно по сравнению с конкурентами. Как показывает статистика, большинство владельцев интернет-магазинов или вовсе не использует аналитику, или применяет ее не в полной мере. Если понимать, какие рекламные каналы работают лучше, можно продвигать свой бизнес более эффективно, привлекать большее количество клиентов.
■ Вы сможете анализировать и понимать несовершенство вашего интернет-магазина. Это поможет вам исправить погрешности и неточности. Покупатель может зайти на сайт и из-за непонятного интерфейса или ассортимента покинуть его, так и не дойдя до оплаты. Аналитика поможет увидеть, где у вас неточности. Вы сможете потом провести работу над ошибками.
■ Есть возможность подключить несколько метрик.
Помимо вышеперечисленных преимуществ, существует еще множество других привилегий при подключении аналитики от ROMI center. Кроме аналитики рекламы на сайтах и сервисах, существует аналитика e-mail-рассылок.
Рассылка писем — это один из самых эффективных способов рекламы. Можно не только заявить о себе новым клиентам, но и напомнить о своей компании, новых акциях, поступлении новой коллекции. С помощью ROMI center и Google Analytics вы сможете видеть в специальной вкладке в «воронке» свои действия и результаты проведенной работы.
Существуют еще несколько эффективных инструментов маркетинга в интернете. Один из них — реклама в социальных сетях. Это неудивительно, так как, возможно, ваш потенциальный клиент именно там проводит свое время. Реклама именно там может быть эффективной. Чтобы это узнать, необходимо попробовать. С помощью сервисов ROMI center вы это сможете еще и проанализировать.
Резюмируя все сказанное, можно прийти к такому выводу: чтобы ваш бизнес был успешным и приносил прибыль, его необходимо правильно и эффективно продвигать. Для хороших результатов необходимо проводить аналитику. Команда профессионалов ROMI center вам в этом поможет. Так что если вы хотите получить положительный для себя результат, нужно научиться анализировать ситуацию. А еще стоит заручиться поддержкой опытных специалистов.
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