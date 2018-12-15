Как жители Древлянки три дня без света сидели

В Петрозаводске несколько жилых кварталов в микрорайоне Древлянка неделю назад остались без электричества на длительный период.

Дома, в которых произошло ЧП, находятся на улицах Линевского, Раевского, Паустовского и на Фонтанном проезде.

Надо отметить, что эти, в основном, частные жилые дома отапливаются за счет электричества, вода также нагревается в электробойлерах. На улице – минусовая температура, в квартире – немногим более. Дети начали болеть, родители бить тревогу и вывозить их к родственникам. По "доброй" традиции люди обвинили во всем энергетиков.

"Энергетики отказывались устранять аварию, ссылаясь на то, что у потребительского общества, в которое входят дома, нет договора", - цитируют издания слова жильцов. При этом договоры у жителей якобы заключены непосредственно с сетевой организацией – "ОРЭС-Петрозаводск", стало быть, она и должна устранить аварию в течение 24 часов.

Однако, как выяснилось, ситуация выглядит не совсем так. Вот что рассказали энергетики.