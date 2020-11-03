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Как жизнь в мегаполисе может повлиять на здоровье полости рта?

Новости. Экономика
11:00, 04 Ноября 2020
фото: © Colgate
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Не секрет, что экология и ритм большого города создают дополнительную нагрузку на организм современного человека.

Чаще всего это сказывается на нашем самочувствии, в том числе на здоровье полости рта. Разбираемся в наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются жители мегаполисов, их причинах и методах предотвращения.     

1. Перекусы, сахар и зубная эмаль

Плотный рабочий график и активный образ жизни часто сказываются на нашем рационе, а потому перекусы вошли в привычку большинства жителей мегаполиса. Не всегда получается сделать их полезными, а потому чаще всего в ход идут продукты с высоким содержанием сахара и крахмала. Они в значительной степени повышают уровень кислоты в зубном налете, что способствует разъеданию зубной эмали. 

Как с этим бороться?

Постарайтесь уделять должное внимание обеду и правильному питанию. Отдавайте предпочтение горячим супам, а если нет возможности полноценно поесть, перекусить можно продуктами с содержанием белка – например, твердый сыр, сэндвич с отварной куриной грудкой и овощами. А чтобы позаботиться о здоровье полости рта, попробуйте в ежедневном уходе использовать продукты, способствующие укреплению эмали.  

Лучше всего для этого подойдет зубная паста из линейки Colgate "Древние секреты" с женьшенем и мятoй. Известно, что корень женьшеня содержит незаменимые элементы для заботы о ваших зубах: кальций, магний и цинк. Входящие в состав пасты ингредиенты способствуют укреплению и восстановлению эмали зубов.

2. Стресс и кариес

Стресс – постоянный спутник жителей большого города. Часто при стрессе наш организм пытается переключить наше внимание на другой род деятельности. Каждый справляется с этим по-разному: кто-то грызет ногти, кто-то ест много сладкого, кто-то закусывает губы. Все это может оказать негативное влияние на здоровье полости рта. К примеру, при активном употреблении сладкого у человека может развиться кариес, а при постоянном закусывании губ во рту образуются очаги воспаления, в которые могут попасть болезнетворные бактерии.

Как с этим бороться?

Добавьте в свою жизнь маленькие радости. Если вы давно не виделись с друзьями и близкими, назначьте встречу и проведите время вместе. Добавьте в жизнь развлечений: сходите в кино или в театр, посмотрите сериал. Если времени на встречи мало, отправьтесь на небольшую прогулку на свежем воздухе, это поможет привести мысли в порядок и немного отвлечься.

Чтобы стресс не отражался на здоровье и красоте вашей улыбки, включите в уход зубную пасту из линейки Colgate "Древние секреты" с маслом алоэ и лимона. Эти компоненты издревле применялось в борьбе с десятками заболеваний: алоэ широко используется для укрепления организма, а лимон — как дополнительный источник витамина С. В состав пасты вошел фторид, который при регулярном использовании препятствует возникновению кариеса.  

3. Вода и разрушение эмали

Баланс микроэлементов играет одну из ведущих ролей во многих физиологических процессах человека, и около 8% процентов необходимых солей и минералов мы получаем именно из питьевой воды. Если в водопроводной воде этих веществ недостаточно или они в избытке, возникает дисбаланс, который может вызвать разрушение зубной эмали.

Как с этим бороться?

Отдавайте предпочтение бутилированной воде, в состав которой входят все необходимые химические элементы. А чтобы восполнить баланс полезных веществ полости рта, попробуйте зубную пасту Colgate "Древние секреты" с лепесткам лотоса. Входящие в состав пасты лепестки лотоса не только предотвращают размножение микроорганизмов в полости рта, но и успокаивают чувствительные десны. Кроме того, за счет содержания кальция, лотос полезен для укрепления зубoв.

Помните: чтобы сохранить улыбку здоровой, необходим комплексный уход за здоровьем полости рта. Контроль с вашей стороны и постоянные консультации со стоматологом снижают риск возникновения заболеваний полости рта. Кроме того, для полноценной защиты необходим осмысленный подход в выборе продукции по уходу. Именно поэтому специалисты Colgate рекомендуют использовать линейку зубных паст "Древние секреты".

Экспертам Colgate удалось разработать продукты, представляющие собой идеальное сочетание между инновационными технологиями и уникальными природными ингредиентами. Пасты из данной линейки не содержат продуктов животного происхождения и глютена, поэтому подходят для веганов. Кроме того, в составе паст нет сахара.

Узнать подробнее о новой серии продукции Colgate "Древние секреты" можно на сайте: www.colgate.ru.

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