Какая посуда может вызывать рак и бесплодие, рассказали ученые

Содержащиеся в антипригарной посуде вещества при попадании в организм человека могут вызывать рак.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доклад вашингтонского Агентства по охране окружающей среды.

По данным исследования, которые приводит РИА Новости, при использовании сковород или кастрюль с поврежденным антипригарным покрытием человек может подвергнуться воздействию перфтороктановой кислоты. Это вещество также входит в состав водостойких и огнеупорных материалов.

Отмечается, что частицы перфтороктановой кислоты обладают токсичными свойствами. Их попадание в организм чревато развитием рака, повышением уровня холестерина и снижением функции иммунной системы.

Проведенные над лабораторными животными исследования также показали, что это вещество способствует развитию опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов. Кроме того, перфтороктановая кислота способна вызвать бесплодие.