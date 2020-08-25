Какие дороги и тротуары ремонтируют в Петрозаводске – смотрим список

Ремонтные работы в рамках подготовки к 100-летию Карелии ведутся в Центре, на Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе Петрозаводска.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ООО "Кондопожское ДРСУ" продолжает восстанавливать магистрали и тротуары города.

На улице "Правды" подрядчик укладывает верхний слой покрытия от проспекта Карла Маркса до Казарменской улицы. Уже завершили асфальтирование проезжих частей на Вознесенском шоссе, улицах Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), Фёдора Тимоскайнена, Щербакова, Зайцева (между улицами Достоевского и Мелентьевой), Фабричной, Промышленной, Лососинской и набережной Гюллинга. Объекты ожидают приёмки.





Продолжается ремонт тротуаров на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Андропова, "Правды", Ровио, Германа Титова, Гоголя, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова. Завершено асфальтирование на улице Еремеева.





Помимо этого, подрядчик по всему городу устраняет повреждения дорожного покрытия. Активные работы развернулись на Кукковке: на Пухтинском и Намоевском проездах, а также улице Генерала Фролова.





Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров.