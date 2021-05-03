Какие факторы способны негативно отразиться на зубной эмали

Стоматологический блог Александра Горбачёва поможет разобрать во многих важных вопросах и выработать правильную стратегию по уходу за полостью рта.

Зубная эмаль – это самая твёрдая ткань в организме человека. Она призвана защищать коронковую часть от различного негативного воздействия извне. Забота о собственных зубах – это то, о чём каждый человек должен подумать в первую очередь. Стоматологический блог Александра Горбачёва поможет разобрать во многих важных вопросах и выработать правильную стратегию по уходу за полостью рта. Информация полезная, актуальная и подана в удобном формате для изучения.

Эмаль подвержена негативному воздействию извне. Это факт. Однако каждый может минимизировать негативное влияние. Иногда достаточно отказаться от вредных привычек и исключить из рациона продукты, которые способны вредить тканям. Эмаль разрушается, когда начинают активно вымываться микроэлементы и минералы. В итоге могут образовываться микротрещины, меняться оттенок зубов, повышаться чувствительность и не только. В перспективе это приведёт к образованию кариеса. Вероятность полного разрушения зуба также присутствует.

Что же больше всего вредит эмали?

Прежде всего, это различные нарушения кислотно-щелочного баланса. Итак, первые враги эмали – это различные цитрусовые и газировка. Признак образования кариеса – переизбыток кислоты. Для того чтобы сохранить эмаль, не стоит злоупотреблять яблоками, ананасами и помидорами. Чтобы исключить риски, можно пить сок через трубочку или залпом, не растягивать приём пищи или сократить объём потребления овощей и фруктов.

Сладости также способны негативным образом отразиться на эмали. Сахар склонен создавать в полости рта благоприятную среду для размножения бактерий. «Вредный» компонент присутствует в пирожных, конфетах, сахарной вате, тортах и не только. К трещинам в эмали может привести и регулярное раскусывание твёрдых сладостей на карамельной основе.

Алкогольные и газированные напитки, кофе также способны негативным образом отражаться на состоянии эмали. Кислоты истончают её, а также негативным образом воздействуют на здоровую микрофлору. Употребление вязких продуктов также желательно минимизировать.

Итак, чтобы избежать проблем с эмалью, достаточно правильно питаться, соблюдать гигиену, а также регулярно посещать профильных специалистов.

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