Какие квартиры будут покупать врачам за счет бюджета Карелии

Правительство Карелии распределило бюджетные ассигнования медицинским учреждениям для покупки служебных квартир врачам – в постановлении говорится, какое им купят жилье и за какие деньги.

Согласно документу, на покупку 32 жилых помещений выделено 40 млн рублей.

В списке указана 31 квартира площадью от 30 до 55 кв. метров. Среди них есть 1-комнатные, 2-комнатные и одна 3-комнатная квартиры.

Их стоимость варьируется в зависимости от населенного пункта от 600 тыс. до 2 млн рублей.

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