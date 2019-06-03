Какие предприятия чаще других готовы нанимать пенсионеров

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Каждая пятая компания не хочет брать на работу пенсионеров, а наиболее лояльными к соискателям пенсионного возраста работодателями являются производственные предприятия.
"Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, – "соответствие квалификационным требованиям", – говорится в сообщении.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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