Какие предприятия чаще других готовы нанимать пенсионеров

Каждая пятая компания не хочет брать на работу пенсионеров, а наиболее лояльными к соискателям пенсионного возраста работодателями являются производственные предприятия.

"Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, – "соответствие квалификационным требованиям", – говорится в сообщении.

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