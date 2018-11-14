Какие секреты хранит Форекс?

Форекс владеет одним самым неизменным и главным секретом: на валютном рынке прибыль можно получать в зависимости от времени, на которое рассчитана сделка.

Чем длиннее будет сделка, тем больше будет размер прибыли. Кроме того, если затрачивать меньше времени, осуществляя торговые операции, то лучше не рассчитывать на получение хорошей и высокой прибыли. Необходимо вложить силы, терпение и потратить много времени на прирост прибыли. Более детально на сайте fxpro.ru.com.

Другими словами, на форексе человек сталкивается с теми же самыми правилами, которые работают и в реальной жизни. Не получается, как бы вы не старались, за один день делать множество дел одновременно. Случается так, что трейдеру не хватает терпения, и он продолжает выстраивать тактику своей работы и поведения на валютном рынке, направив ее на заключение быстрых сделок. А если учесть, что сделки осуществляются в то время, когда валютный курс незначительно колеблется, то получается совсем наоборот: капитал расти не может в таких условиях.

Можно сказать, что процент возможного убытка создается, как правило, перед совершением сделки. Рекомендуется использовать автоматические программы, которые закрывают заданные позиции автоматически. Если сделать все правильно, что в результате вы не сможете потерять больше, чем запланировали заранее.

Однако на этом секреты форекса не заканчиваются. Требуется подходить к своей работе на валютном рынке с максимальным уровнем азарта и рациональности. Если только слепо гоняться за прибылью, и не обращать никакого внимания на углубленное познание экономики, то вероятность ее получения в результате будет снижена к нулю.

Совсем не зря трейдера называют настоящим азартным игроком. Если человек знает прекрасно экономическую теорию, и владеет законами функционирования валютного рынка, то это означает, что он владеет огромными преимуществами в своей работе. Самый главный секрет – правильно научиться распоряжаться своими свободными средствами, и быть всегда готовым к риску. Чем выше будет сумма, тем выше будут ставки, и это всегда большой риск.

И еще один момент: важно правильно подобрать пару для проведения валютной операции. Многие выбирают соотношение доллара к евро. Однако, как показывает практика, можно получить неплохой результат и высокую прибыль, орудуя австралийскими долларами, или другой валютой.

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