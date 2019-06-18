Какие сферы малого бизнеса имеют самые высокие показали "выживаемости"

Аналитики Сбербанка проанализировали, сколько живет малый и средний бизнес в России и пришли к выводу, что более 70% предприятий функционируют три года и более.

По данным аналитиков Сбербанка, наиболее стабильными являются компании, осуществляющие деятельность в области здравоохранения (94 из 100 компаний продолжают работать на рынке более трех лет). Кроме того, устойчивыми считаются предприятия, задействованные в металлургии, добывающей промышленности и энергетике. предприятия, задействованные в металлургии, добывающей промышленности и энергетике.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".