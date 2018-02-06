Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?

По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 6 февраля.
В 09.00 в Петрозаводском городском суде прокуратура обжалует назначение на должность советника ректора консерватории Антонины Камировой.
В 10.00 в Законодательном собрании Карелии состоится заседание комитета по законности и правопорядку.
В 14.30 Парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике проведет очередное заседание.
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 19:40
31.01.2018, 20:20
04.02.2018, 15:38
Аналитика
05.02.2018 10:35
Обществоведение
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
05.02.2018 10:30
01.02.2018 09:59
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
Чтиво
05.02.2018 09:01
Без политики
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии