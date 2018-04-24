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Новости. Общество
07:55, 24 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 24 апреля.

Также Артур Парфенчиков примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

10.00 – в администрации Петрозаводска на пр. Ленина, 2 состоится награждение памятной медалью "Помнимъ. 1914–1918 гг." организаторов и участников установки в Петрозаводске памятника воинам Олонецких полков и народных ополчений.

10.00 – в большом зале мэрии Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "О деятельности администрации городапо патриотическому воспитанию граждан".

11.30 - глава Петрозаводска Ирина Мирошник встретится с журналистами.

11.00 – в правительстве Карелии пройдет заседание организационного комитета "Победа" "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", в том числе о проведении в Карелии акции "Бессмертный полк".

12.00 – в Национальном музее РК состоится круглый стол, посвященный 100-летию окончания Первой Мировой войны 1914–1918 гг.

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24.04.18 08:05
Запускать в Петрозаводске квадрокоптеры можно будет только с разрешения мэрии
24.04.18 07:25
Петрозаводский бизнесмен утаил от государства более 10 млн рублей налогов
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