"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 9 мая.

9 мая – День Победы!

Программа празднования Дня Победы в Петрозаводске.

Празднование Дня Победы в Петрозаводске начнется в 9.00 с торжественной церемонии возложения цветов и венков у военно-мемориального комплекса Карельского фронта "Аллея памяти и славы" и "Братской могилы и могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

В 11.00 на площади Кирова состоится ежегодное торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников военно-патриотической игры "Зарница" и юных кадетов, после которого свою "Спортивную Оду Победе" продемонстрируют учащиеся спортивных школ города. Также на площади развернется выставка боевой техники, байк-клубов, различные фотозоны.

В 11.40 начнутся концертные программы на центральной сценической площадке. И первыми откроют праздник творческие коллективы Дворца творчества детей и юношества.

В 12.30 по площади прошествуют участники городского этапа Всероссийской акции "Бессмертный полк".

С 13.00 до 16.00 в пойме реки Лососинки и на Аллее городов побратимов развернутся площадки, фотозоны и выставки интерактивного фестиваля "Костры Победы".

Кроме того, впервые в Петрозаводске состоится кулинарный поединок "Солдатская каша – сила наша!" – конкурс на самую вкусную кашу, приготовленную в полевых условиях. В битве поваров сразятся любители и профессионалы. Продегустирует и оценит готовые блюда народное жюри.

Все три часа в пойме будет работать малая сценическая площадка. Здесь пройдет насыщенная интерактивная программа с конкурсами, викторинами, караоке, состоятся показательные выступления по боевым единоборствам и силовым видам спорта, прозвучат стихи о войне в исполнении участников городского конкурса "Цена Победы". Также посетителей площадки ждут силовые аттракционы, мастер-классы от профессионалов по метанию ножей центра "Гюрза", шахматно-шашечный турнир, мастер-класс по сборке-разборке автоматов от Дома творчества №2, показательные действия саперов.

В 13.40 на центральной сценической площадке начнется "Фитнес-прорыв" – это показательные выступления и мастер-классы по аэробике.

Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города стартует в этом году в 14.30.

В 18.30 продолжится концертный марафон, на сцене выступит духовой оркестр учащихся Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева с программой "Мелодии огненных лет".

В 19.00 пройдет концерт "Молодость. Весна. Победа!", на котором выступят победители XV городского молодежного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!"

Завершится празднование концертом "И все-таки мы победили!", посвященным жизни и творчеству поэта-фронтовика, дважды лауреата Государственной премии России, автора популярных советских песен и нескольких киносценариев Григория Поженяна. На сцене прозвучат как его песни, так и рассказ о необыкновенной жизни поэта. В концерте примут участие артисты Музыкального театра РК, Театра драмы РК "Творческая мастерская" и Карельской государственной филармонии.

В 22.00 торжественный салют станет заключительным аккордом празднования 9 Мая.