"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 1 февраля.

1-9 февраля – в Культурно-досуговом центре на пер. Попова, 9 состоится авторская выставка работ Веры Матусевич (плетение из бисера) – "Снежная нежная сказка зимы".

9.00 – во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 пройдет муниципальный этап всероссийских соревнований по бадминтону "Проба пера".

11.00 – на стадионе "Юность" состоится серия забегов "Километр здоровья".

11.00 –в "Акватике" на ул. Пушкинской, 7 пройдет чемпионат и первенство Петрозаводска по фитнес-аэробике.