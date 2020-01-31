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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
08:00, 01 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 1 февраля.

1-9 февраля – в Культурно-досуговом центре на  пер. Попова, 9 состоится авторская выставка работ Веры Матусевич (плетение из бисера) – "Снежная нежная сказка зимы".

9.00 – во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 пройдет муниципальный этап всероссийских соревнований по бадминтону "Проба пера".

11.00 – на стадионе "Юность" состоится серия забегов "Километр здоровья".

11.00 –в "Акватике" на ул. Пушкинской, 7 пройдет чемпионат и первенство Петрозаводска по фитнес-аэробике.

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