"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 23 февраля.

В 10.20 – открытый республиканский лично-командный турнир по народной игре кююккя, посвященный Дню защитника Отечества. Спортплощадка у лицея №13 (Сортавальская, 7Б).

11.00 – торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества и 100-летию Вооруженных сил России. Мемориальный комплекс "Вечный огонь".

В течение дня в Петрозаводске пройдет лыжный фестиваль KareliaSkiFest-2018.