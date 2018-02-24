"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 24 февраля.

В Беломорске в Сорокской губе Белого моря откроется фестиваль зимней рыбной ловли.

В 10.00 в региональном спорткомплексе "Курган" и в спортивно-развлекательном центре "Горка" начнётся II Карельский фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest.

В 10.00 в поселке Чална состоится второй зимний республиканский Фестиваль бега Lumi Karjala.

В 12.00 около ТРЦ на Древлянке пройдет "Алексей Рыбный" - народный праздник в рамках фестиваля зимней рыбной ловли.