"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 17 марта.

В 10.00 на лыжной трассе в Петрозаводске пройдет фестиваль "Зимние Фонтаны".

В 16.00 в ДК "Машиностроитель" пройдут игры 1/2 финала карельской юниор-лиги КВН.

В 18.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится концерт выпускников разных лет "Музыка с тобой всегда".

В 16.00 в Центре национальных культур и народного творчества Карелии состоится сольный концерт Юрия Тодуа "В сердце ты моем".