"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 25 апреля.

11.00 - в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19, каб.77 пройдет брифинг: "Старт в Карелии новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами". В брифинге принимают участие министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев и директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков.

12.00 – в профсоюзе Карелии на ул. Дзержинского, 3 состоится торжественное открытие II Чемпионата Республики Карелия "Абилимпикс".

15.00 – в храме великомученика Пантелеймона на ул.Сыктывкарская, 34 пройдет заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений.

17.00 – в школе №12 на ул.Новосулажгорская, 29 глава Петрозаводска Ирина Мирошник проведет прием жителей микрорайона Сулажгора по личным вопросам.

17.00 - в Национальной библиотеке РК презентуют книгу Юрия Шлейкина "Боинг в Карелии: 40 лет спустя".

18.00 – в "Точке кипения" на пр.Ленина, 31 состоится творческий фестиваль "Первая ласточка".

18.00 - в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э.Раутио нк ул.Свердлова, 25 пройдет отчётный концерт Детской музыкальной школы им. Г.В.Свиридова, посвящённый 35-летию школы "Юное звучание весны".