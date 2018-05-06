"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 6 мая.

В 16.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится литературно-музыкальный вечер "Надежды маленький оркестрик", посвященный творчеству Булата Окуджавы.

В 18.00 в Петрозаводском государственном университете пройдет фестиваль КВН на Кубок главы республики.