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Новости. Общество
08:30, 17 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 17 июня.

Сегодня отмечается День медицинского работника.

С 9.30 до 18.50 по Петрозаводску будет ездить сбормобиль, можно будет сдать макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок.

В 12.00 в Петрозаводске рядом с колесом обозрения за ТЦ пройдет день двигательной активности для детей с ограниченными возможностями здоровья - благотворительное мероприятие "Необычное летнее приключение".

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