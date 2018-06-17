"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 17 июня.

Сегодня отмечается День медицинского работника.

С 9.30 до 18.50 по Петрозаводску будет ездить сбормобиль, можно будет сдать макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок.

В 12.00 в Петрозаводске рядом с колесом обозрения за ТЦ пройдет день двигательной активности для детей с ограниченными возможностями здоровья - благотворительное мероприятие "Необычное летнее приключение".