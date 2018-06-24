"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 24 июня.

В 10.45 в РСК "Курган" (Курганский проезд, 3) состоится открытие Кубка Республики Карелия по лыжероллерам.

В 12.00 в поселке Чална Пряжинского района (ул. Гусева, 27, Чалнинский сельский Дом культуры) торжественный концерт творческих коллективов, посвященный 70-летию поселка.

В 12.00 в деревне Сяндеба Олонецкого района откроют памятный знак испанским "детям войны" в рамках Дня освобождения Олонца и Олонецкого района от фашистских захватчиков.