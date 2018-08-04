По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 4 августа.
На острове Кижи пройдет XX Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".
С 9.00 до 19.00 на площади Кирова состоится городской музыкальный фестиваль красок "PTZ HOLE LIFE".
С 10.00 до 12.00 в створе пр. Ленина и Онежской набережной впервые пройдет благотворительный "Йога-марафон".
12.00 – в Губернаторском парке пройдет национальный праздник "Сабантуй".
13.00 – в музее ИЗО РК состоится показ фильма "Айно".
По теме
Выбор читателей
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
31.07.2018, 21:30
28.07.2018, 12:39
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии