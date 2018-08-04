"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 4 августа.

На острове Кижи пройдет XX Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".

С 9.00 до 19.00 на площади Кирова состоится городской музыкальный фестиваль красок "PTZ HOLE LIFE".

С 10.00 до 12.00 в створе пр. Ленина и Онежской набережной впервые пройдет благотворительный "Йога-марафон".

12.00 – в Губернаторском парке пройдет национальный праздник "Сабантуй".

13.00 – в музее ИЗО РК состоится показ фильма "Айно".