"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 1 сентября.

1 сентября – День знаний

9.30 - глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в открытии Аллеи героев и торжественной линейке в Президентском кадетском училище.

12.00 - пройдет субботник на велодорожке "Тропа Ивана Царевича". Сбор в микрорайоне "Чистый город", у остановки на улице Чистой, 1.

11.00 – в поселке Сяпся Пряжинского района откроется детская площадка.

12.00 – в поселке Ледмозеро Муезерского района, в парке у Дома культуры состоится открытие роликовой дорожки и площадки с уличными тренажерами.

13.00 - в селе Видлица Олонецкого района, возле здания администрации Видлицкого сельского поселения, пройдет открытие спортивной площадки с уличными тренажерами.

14.00 – в селе Эссойла Пряжинского района состоится торжественное открытие детской площадки.

16.00 – в Национальной библиотеке РК при участии Артура Парфенчикова откроется Центр детского чтения.

P.S.

В рамках празднования Дня знаний дети и подростки (лица моложе 18 лет) смогут посетить Городской выставочный зал на пр. Ленина, 26 бесплатно и посмотреть выставки А. Костюкова и О. Юнтунен.