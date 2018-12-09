"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 9 декабря.

9 декабря – День героев Отечества.

8.30 – в ФОК "Газпром" на ул. Ключевой, 10 состоится чемпионат по всестилевому каратэ.

10.00 – в "Акватике" пройдет открытый Кубок Карелии по фитнес-аэробике, открытые региональные соревнования по фитнес-аэробике и Республиканский фестиваль "Рождественские звезды". (Торжественное открытие пройдет в 13.00).

10.00 – во Дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет IX Марафон ползунков "Маленький Чемпион".

10.40 – на пл. Ленина состоится пробег, посвященный Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

11.00 – в РСК "Курган" откроется зимний сезон по лыжным гонкам.

11.00 – в школе №6 на ул. Советской, 12 пройдет турнир по ушу "Маленький дракон".

14.00 – во Дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится чемпионат по мини-футболу.

15.00 – в отеле "Космос" на ул. Куйбышева, 26 пройдет фестиваль моды и красоты "Fashion Extravaganza".

18.00 – в Национальной библиотеке РК состоится музыкально-литературный концерт "Северное вдохновение": параллели в творчестве Яна Сибелиуса и Николая Рериха.