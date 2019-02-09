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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 9 февраля.
10.00 – на Кургане пройдет XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2019" (старт дошкольников в 11.45, церемония открытия в 12.10, старт массового забега в 12.15).
10.00 – в Костомукше в спорткомплексе "Гипроруда" состоится открытый чемпионат Карелии по скалолазанию.
11.00 и 13.00 – в театре кукол РК пройдет премьера спектакля "Кошкин дом".
11.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится открытое первенство МУ "СШОР №5" по самбо.
11.00 – в парке "Тереж" на Кургане пройдет республиканский туристский лыжный фестиваль "Зимний фейерверк".
14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится командный чемпионат РК по настольному теннису.
17.00 – на стадионе "Юность" в парке Ямка пройдет зимний забег "Снежные тропы".
20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.
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