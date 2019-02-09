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Новости. Общество
08:30, 09 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 9 февраля.

10.00 – на Кургане пройдет XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2019" (старт дошкольников в 11.45, церемония открытия в 12.10, старт массового забега в 12.15).

10.00 – в Костомукше в спорткомплексе "Гипроруда" состоится открытый чемпионат Карелии по скалолазанию.

11.00 и 13.00 – в театре кукол РК пройдет премьера спектакля "Кошкин дом".

11.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится открытое первенство МУ "СШОР №5" по самбо.

11.00 – в парке "Тереж" на Кургане пройдет республиканский туристский лыжный фестиваль "Зимний фейерверк".

14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится командный чемпионат РК по настольному теннису.

17.00 – на стадионе "Юность" в парке Ямка пройдет зимний забег "Снежные тропы".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

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