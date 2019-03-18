"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 18 марта.

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

12.00-15.00 – в ТРЦ «Макси» (пр. Ленина, д. 14) пройдет акция "Крымская весна": тюльпаны участникам опроса на тему "Что значат для вас Крым и Севастополь?".

13.00-14.00 – в Петровском дворце (Красная, 8) состоится митинг-концерт в рамках фестиваля "Крымская весна".

15.00 – в Центре культуры "Премьер" (ул. Правды, д. 38в) пройдет акция "Крымская весна" для учащихся школ и техникумов. Викторина и показ документального фильма "Крым. Путь на Родину".